Wildcamper nehmen nun Kurs auf Salzburg

Ein Trend, der sich in der Mozartstadt längst nicht nur in der Stieglstraße beobachten lässt: Wohnmobile und so genannte „Stealth-Camper“ (Szenesprech für nicht als Camper erkennbare Lieferwagen) prägen immer öfter das Stadtbild und das der Umlandgemeinden – auch abends. Das potenzielle Stellplatz-Angebot scheint zu überzeugen, wie auch ein Blick in die App „park4night“ zeigt, in der Camper Übernachtungserfahrungen teilen – neben vielen Parktipps für all jene, die der Stadt nur tagsüber einen Besuch abstatten.