Erlebbare Geschichte: Bauen wie im 9. Jahrhundert

Im archäologischen Freigelände des Schlosses Asparn an der Zaya im Weinviertel können Besucher und Schulklassen noch bis Ende Oktober den Bau einer Kirche aus dem 9. Jahrhundert hautnah erleben. Auch die Bautechnik wird dazu dem Frühmittelalter nachempfunden. Experimentalarchäologe Wolfgang Lobisser und seine „Handwerker“ arbeiten an einem Gotteshaus nach Vorbild einer Ausgrabung bei Breclav in Tschechien, welche von 2008 bis 2012 freigelegt wurde.