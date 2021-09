Langsames Ende für die Schnellstraße?

Ideen für wirksame Verkehrsentlastung

Sie selbst verspricht eine rasche Lösung und will „unmittelbar mit der Prüfung und Planung von möglichen Alternativen“ beginnen, mit dem Land „Ideen für eine wirksame Verkehrsentlastung“ erarbeiten. Denn zumindest in einem Punkt sind sich alle einig: Die Gemeinden entlang der Bundesstraße 8 durch das Marchfeld ersticken regelrecht im Durchzugsverkehr. Kein Wunder, dass Lokalpolitiker aus beinahe allen Lagern für den Bau plädieren. Einzig die Grünen waren stets für eine Reihe an Ortsumfahrungen, um – gemeinsam mit einem besseren Öffi-Angebot – das Ziel zu erreichen. Ob viele kleine Straßen aber weniger Boden versiegeln als eine höherrangige Schnellstraße, weiß niemand so recht: Die Berechnungen gehen je nach Meinung auseinander.