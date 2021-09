Kelag investiert 226 Millionen für „grüne Energie“

Die ambitionierten Wachstumsaktivitäten bestätigen die Kelag als Mitgestalter der Energiewende, die den Ausbau von erneuerbarer Energie als strategisches Ziel verfolgt. So werden in Österreich bei mehreren Wasserkraftwerken Sanierungen und Erneuerungen durchgeführt - wie bei den Speicherkraftwerken Koralpe, Forstsee und Kamering. Im Rahmen der Auslandsaktivitäten konnte die Integration von Wasserkraftwerken in Frankreich abgeschlossen werden, geplant ist der Erwerb weiterer erneuerbarer Erzeugungsanlagen in Portugal. Und in der Provinz Belluno in Italien wurde mit dem Bau eines Wasserkraftwerkes begonnen.