Schmid zu Canadi: „Da gab es oft eine Rangelei“ 

Mit dem er als junger Spieler einst bei der Austria gemeinsam spielte: „Wir hatten ein gutes Verhältnis, waren aber beide extrem ehrgeizig - da hat es in Trainingsspielchen schon die eine oder andere Rangelei gegeben“, blickt der Veilchen-Coach zurück. Personell kann der 50-Jährige aus dem Vollen schöpfen - was er sehen will? „Eine Energie wie gegen den LASK. Fehler sind bei mir immer erlaubt, aber Herz, Leidenschaft und Einsatz sind Grundtugenden, ohne die es mit mir einfach nicht geht!“