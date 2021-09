Als Dank nach Erdogan-Causa: Ihn wird Özil wählen

Mesut Özil ist wieder einmal politisch geworden. Auf Twitter verriet er jetzt, wen er bei der deutschen Bundestagswahl am 26. September wählen will: Jürgen Todenhöfer, ehemaliger CDU-Politiker, jetzt Spitzenkandidat des „Team Todenhöfer“. Özil wertet die Wahlempfehlung gleichsam als Dank dafür, dass Todenhöfer ihm wieder vor drei Jahren in der Causa Erdogan zur Seite stand.