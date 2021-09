Saisoneröffnung mit Alexander Eisenachs Gruselshow

Themen wie eine Seuche, die die Menschheit ausrottet, der Tod in vielen Varianten und die Diskussion um Demokratie finden sich in Mary Shelleys „Der letzte Mensch“. Regisseur Alexander Eisenach bringt sie in seiner krachenden Version auf die Bühne des Grazer Schauspielhauses. Und selten war eine Dystopie so unterhaltsam, so prall an Leben wie diese Tour de Force.