In Dankbarkeit für Kenia viele Projekte gemacht!

Krankenstation errichtet

Viel Gutes, doch für den 62-Jährigen noch lange nicht genug. Nachdem dem Bau einer Photovoltaikanlage in der Schule, in der 700 Kinder nicht nur unterrichtet werden, sondern auch täglich mit Essen versorgt werden, nimmt er nun mit vielen Helfern die Errichtung einer Krankenstation in Angriff. „Für die medizinische Versorgung der Schüler und der Menschen in der Region finanzieren wir eine dort anwesende Krankenschwester und bei Bedarf den gerufenen Arzt“, erzählt Kroll, den die arme Bevölkerung bei seinen Besuchen in Kenia stets feiert und verehrt.