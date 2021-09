„Wollen die Ersten sein, die in Salzburg punkten“

Nach der bitteren Niederlage in der Europa League ist vor der nächsten Mammut-Aufgabe in der Bundesliga: Rapid gastiert am Sonntag bei Serienmeister Salzburg. Trainer Didi Kühbauer weiß um die Schwere der Aufgabe, sagt aber hier im Video gegenüber Rapid TV: „Wir wollen die Ersten sein, die heuer in Salzburg Punkte holen.“ Kühbauers Statement in voller Länge und auch jenes von Maximilian Ullmann sehen Sie hier im Video (oben).