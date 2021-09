In Kärnten leiden an die 500 Menschen an einer irreparabelen Gehörbeeinträchtigung. Bei Krankenhausaufenthalten wird das oft zur Hürde, weshalb im Vorjahr im Elisabethinen-Spital in Klagenfurt die erste Gehörlosen-Ambulanz im Land eröffnet wurde. Auch niedergelassene Ärzte sollen nun miteinbezogen werden.