Süchtige lassen sich Drogen per Post liefern

Online-Bestellung statt Straßenkauf

Jetzt kommt das große Aber: „Eine Verlagerung stellen wir vor allem in den virtuellen Raum - also Internet beziehungsweise Darknet - fest“, sagt Polizeisprecher Markus Lamb. Über das Darknet, quasi die „dunkle“, versteckte Seite des Internets, können sich Konsumenten ihren Stoff anonym aus einem breiten Angebot aussuchen und bequem nach Hause liefern lassen. Das stellt die Polizei vor große Herausforderungen. „Allein 2020 konnten 500 Postsendungen, adressiert an sämtliche steirische Bezirke, mit illegalen Suchtmitteln abgefangen bzw. sichergestellt werden“, so Lamb. Darüber, wie viele Drogenpakete unentdeckt blieben, lässt sich nur mutmaßen. Unter den abgefangenen Paketen seien durchaus auch größere Mengen im Kilobereich dabei.