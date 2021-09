„Lappen“ weg: Mit 174 „Sachen“ in der 70er-Zone

Polizisten der Verkehrsinspektion Graz 3 führten am Mittwoch kurz vor Mittag Geschwindigkeitskontrollen im Bereich der Puntigamer Straße durch. Und da preschte er daher: Ein 22-Jähriger, in einem Audi S4, mit 120 km/h. Im Ortsgebiet, in dem bekanntlich Tempo 50 die Höchstgrenze ist. Als „Begründung“ gab der Raser an, er hätte gedacht, nur mit 60 km/h zu fahren. Seinen Probeführerschein wurde er damit an Ort und Stelle los.