Chaotischer Start bei den Schultests in Tirol

Ergebnisse trudelten erst am Nachmittag ein

Am Nachmittag trudelte dann endlich der Großteil der Ergebnisse ein. Und das sorgte bei allen Verantwortlichen für Erleichterung. Denn von den 76.000 abgegebenen Proben waren vergleichsweise wenige – in Summe 21 – positiv. 0,3 Prozent der Testauswertungen mussten nachgeliefert werden. Auch das ein Indiz dafür, dass die Abwicklung der Schultests in der Praxis nicht so funktioniert, wie es die Theorie vorsieht.