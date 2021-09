Vater blieb beim Klettern in Felswand hängen

Zu einer verzwickten Notlage kam es am Mittwoch am Koschutnikturm in Zell-Koschuta bei Ferlach. Ein Vater (56) aus Feldkirchen wollte mit seinem Sohn (28) aus Altenmarkt in Pongau eine Klettertour unternehmen, als er beim Lösen einer Sicherung von der Wand wegkippte und dabei mit einem Fuß hängen blieb. Wegen der herrschenden Windverhältnisse erwies sich die Bergung als besonders schwierig.