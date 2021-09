Mädchen bei Überqueren von Straße von Auto erfasst

Gegen 11 Uhr ereignete sich in der Salzburger Straße in Wörgl der fatale Verkehrsunfall. Die 11-Jährige wollte gerade die Straße überqueren, als sie angefahren wurde. „Das Mädchen ging noch nach Hause, musste dann jedoch von der Rettung in das Krankenhaus nach Kufstein gebracht werden“, heißt es seitens der Polizei.