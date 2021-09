Dem Solo-Kandidaten ist breite Mehrheit wichtig

Die Erfolge dieser Sportler würde sich der seit 2011 amtierende Landesski-Boss Bartl Gensbichler nie auf die eigenen Fahnen heften. „Aber ich glaube, dass wir als Team in den letzten zehn Jahren gute Arbeit geleistet haben. Darum trete ich auch noch einmal für eine Periode an“, betonte der 65-jährige Ex-Weltcup-Abfahrer vor der Jahreshauptversammlung am Donnerstag in Goldegg.