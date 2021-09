Ab 21 Uhr LIVE: AS Monaco gegen Sturm Graz

An der französischen Mittelmeerküste hinkt man den eigenen Ansprüchen hinterher. Nach nur einem Sieg aus den ersten fünf Runden der Ligue 1 und der verpassten Champions League appellierte Niko Kovac zuletzt vor versammelter Presse an den Arbeitsethos seiner Truppe. „Wir müssen sofort wieder die Einstellung und Leidenschaft zeigen, die uns letztes Jahr ausgezeichnet hat.“ Verteidiger Axel Diasi sah sich genötigt, den Ruf der Mannschaft zu verteidigen: „Es gibt keine Parasiten in der Gruppe.“