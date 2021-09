Triathlon: Weiss stürzt vor Saison-Highlight

Für den Ironman Austria montierte Triathlet Michi Weiss dieser Tage eine neue Kette und eine andere Übersetzung an sein Rad, ein bisschen neue Haut wird bis zum Rennen am Sonntag auch dazukommen – denn ausgerechnet wenige Tage vor seinem Saison-Höhepunkt in Klagenfurt ist der achtfache Ironman-Sieger gestürzt