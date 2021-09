Frech, wild und wunderbar: Musikstars von morgen

Finale am Sonntag in der Oper

Bereits am Sonntag geht Arsonore schon wieder zu Ende. Für das Finale hat Markus Schirmer das Motto „Black Arts Matter“ gewählt und eine Vielzahl afro-amerikanischer Musiker um sich versammelt. Los geht es in der Grazer Oper bereits um 19 Uhr, einige Restkarten sind noch erhältlich.