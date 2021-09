Flucht eines Alkolenkers endete im Fischteich

1,1 Promille und kein Führerschein

Beim Versuch mit ihm Kontakt aufzunehmen, lief er plötzlich aus dem Maisfeld in einen angrenzenden Wald davon und stürzte dort in einen Fischteich. So endete seine Flucht und er wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr eingeliefert. Ein Alkotest ergab 1,1 Promille.