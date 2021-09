Salzburger Flughafen ist nun auf Chefsuche

Am Salzburg Airport könnte sich in naher Zukunft das Personalkarussell zu drehen beginnen: Für die Salzburger Flughafen GmbH wurde nun die Geschäftsführer-Position vorzeitig ausgeschrieben – also jener Posten, den seit Herbst 2017 Flughafen-Chefin Bettina Ganghofer inne hat. Am 15. Oktober endet die Bewerberfrist.