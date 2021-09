Reden rettet Leben! Telefondienst unverzichtbar

Der 10. September ist Welttag der Suizidprävention. Ein notwendiger Tag! Im vergangenen Jahr starben in Österreich mehr als 1000 Menschen durch Suizid. „Das sind mehr als dreimal so viele Todesopfer wie im Straßenverkehr“, zeigt Sozial-Landesrätin Gabriele Fischer (Grüne) auf und betont: „Gespräche können in Krisensituationen Leben retten. Hilfe ist möglich!“