Kilometerlanger Stau nach Unfall im Pfändertunnel

Zu einem Verkehrschaos auf der Rheintalautobahn führte am Donnerstagnachmittag ein Auffahrunfall im Pfändertunnel in Vorarlberg. In Fahrtrichtung Deutschland waren drei Fahrzeuge ineinander geprallt, woraufhin der Tunnel für den gesamten Verkehr gesperrt werden musste. Die Folge: mehrere Kilometer Stau!