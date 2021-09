Webganove wollte Geld für Corona-Impfung der Katze

Die 22-Jährige wollte am Montag über eine Internetseite die Bengalen-Katze kaufen. „Nach der Kontaktaufnahme mit dem vermeintlichen Verkäufer leistete die Frau eine Anzahlung in der Höhe eines mittleren dreistelligen Eurobetrages auf ein deutsches Bankkonto“, so die Polizei. Kurze Zeit später kontaktierte der „Verkäufer“ die Tirolerin und forderte wegen einer angeblich falschen Lieferkiste, fehlender Dokumente und zur Begleichung von Zollgebühren weitere Zahlungen.