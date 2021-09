Schock nach Reise: Einbrecher plünderten Wohnung

Es hätte wohl ursprünglich eine freudige Rückkehr in heimische Gefilde werden sollen. Nach mehr als eineinhalb Jahren, die eine Pensionistin - vermutlich an einem Nebenwohnsitz aufgrund der Corona-Pandemie - im Ausland verbracht hatte, kehrte die Seniorin Ende August wieder nach Wien-Döbling zurück. Als sie die Wohnung aufsperrte, war ihr rasch klar, dass etwas nicht stimmte. Laden, in denen sie Schmuck verwahrte, standen offen.