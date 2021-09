20 steirische Gemeinden haben keine Kinderkrippe

Speckgürtel mit gutem Angebot

Eine dieser vorbildlichen Gemeinden ist zum Beispiel Seiersberg-Pirka. Wie in den Nachbarorten Premstätten, Feldkirchen und Kalsdorf siedeln sich hier viele junge Familien in Stadt-Nähe an. Das Ergebnis: Vier Krippen, sechs Kindergärten und zwei Volksschulen mit Nachmittagsbetreuung. „Wir übernehmen 2000 Euro an Kosten pro Kind und Jahr für die Betreuung. Die Hefte für die Volksschüler übernimmt auch die Gemeinde“, sagt Kinder- und Jugendreferent Werner Koch, SPÖ.