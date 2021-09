Missbrauchsvorwürfe gegen Ex-Chef von Modelagentur

„Schließt euch uns an!“

In New York hat ihn unterdessen das ehemalige Model Carre Otis verklagt, das zeitweise mit US-Schauspieler Mickey Rourke verheiratet war. Die Schauspielerin wirft Marie vor, sie „unzählige Male“ vergewaltigt zu haben, als sie 17 Jahre alt war. Am Dienstag wurde auch sie von den Ermittlern vernommen. Anschließend trat Otis an der Seite von fünf anderen Ex-Models vor die Presse: „Schließt euch uns an!“, sagte sie sichtlich aufgewühlt an andere möglicher Opfer des Agentur-Chefs gerichtet. „Es ist Zeit, dass dieser Mann für seine Verbrechen zur Verantwortung gezogen wird.“