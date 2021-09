Zivilschutzminister bei Lebensrettung verunglückt

Ex-Leibwächter von Wladimir Putin

Laut dem Zivilschutzministerium war der Minister am Morgen in die Stadt Norilsk am Nordpolarmeer gereist, wo er die Baustelle einer Feuerwache besucht habe. Zuvor hatte der Minister Löscharbeiten bei Waldbränden im Osten Sibiriens überwacht. Russlands Präsident Wladimir Putin drückte seine Trauer über den unerwarteten Tod seines ehemaligen Leibwächters aus, der viele Jahre für ihn gearbeitet habe.