NÖ Ärztekammer fordert mehr Druck auf Ungeimpfte

Einen klaren Standpunkt bezieht nun die Spitze der NÖ-Ärztekammer in der Corona-Debatte. Für all jene, die bisher die Impfung als Schutz vor dem Virus ablehnen, sollte es künftig wesentlich mehr Einschränkungen geben. „Die bisher von der Politik gesetzten Maßnahmen sind zu zögerlich“, so die Mediziner-Vertreter.