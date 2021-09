„Glicka“ und „Rosi“ nach 4 Jahren wieder vereint

„Es war furchtbar, weil sie ihr Kalb nicht zurücklassen wollte“

Jetzt weichen Mutter und Kuhkind nicht mehr von ihrer Seite, dürfen hier bis zu ihrem Tod sicher und artgerecht leben. So ein schönes Ende - nach langen Jahren. „Damals bekamen wir ,Glicka’ von einem Bauern, weil sie keine Kälber mehr bekommen konnte“, so die Strackes. „Es war furchtbar, sie aus dem Stall zu kriegen, weil sie ihr Kalb nicht zurücklassen wollte, so ein Trennungsschmerz - einfach entsetzlich.“