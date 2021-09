Studierende bekommen Zuschuss für Psychotherapie

Der 1. stellvertretende Vorsitzende in Innsbruck, Lukas Schobesberger, sieht die Politik in der Verantwortung: Diese müsse psychische Erkrankungen endlich ernst nehmen und Therapien über die Krankenkassen voll abrechenbar machen. „Der Status Quo ist ein bewusstes Augenverschließen vor der prekären Situation, in der sich vor allem junge Menschen derzeit befinden“, kritisiert er.