Startschuss für den dritten Stich in Altenheimen

In Oberösterreich starten heute die Auffrischungsimpfungen in den Seniorenheimen. Als erstes bekommen Bewohner der Heime in Stadl Paura und Gmunden ihren dritten Stich. „Andere Häuser erheben gerade noch ihren Bedarf“, sagt Impfkoordinator Gerhard Durstberger, der wieder auf hohen Zuspruch hofft.