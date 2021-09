Jane Birkin erlitt einen „leichten Schlaganfall“

Der Kriminalfilm kreist um die Untersuchung zu den Morden an den US-Rappern Tupac Shakur und The Notorious B.I.G., die in den 1990er-Jahren im Abstand von wenigen Monaten erschossen worden waren. Inspektor Russell Poole, gespielt von Depp, taucht dabei rund 20 Jahre nach den Morden wieder in den Fall ein. Mit einer Mischung aus Fiktion und Archivmaterial zeigt der Film eine verpfuschte Ermittlung der Polizei in Los Angeles - die von Korruption durchsetzt und von Banden unterwandert ist. Die Täter sind in beiden Fällen nie ermittelt worden.