Therapie statt Team: Entwarnung bei Sturm-Star!

Den bedeutungslosen Schlager in der WM-Qualifikation auswärts gegen Spanien (Georgien ist Gruppenletzter) sah sich Otar Kiteishvili gestern Abend vor dem Fernseh-Kastl in Graz an. Denn Sturms Mittelfeld-Dribblanski hatte vorzeitig vom georgischen Nationalteam abreisen müssen. Beim 0:1 im Quali-Duell gegen Kosovo in Tiflis musste der 25-Jährige bereits nach zwölf Minuten verletzungsbedingt vom Platz.



Untersuchung am Montag

Andreas Schicker konnte gestern aber schon leichte Entwarnung bei seinem Star geben: „Ich habe mit Otar telefoniert, es geht ihm gut. Und es wird von Tag zu Tag besser“, ist Sturms Sportchef guter Dinge, dass es Kiteishvili vor den anstehenden Europa-League-Spielen nicht schlimmer erwischt hat. Kiteishvili hatte am Samstag und Sonntag schon Therapieeinheiten in Graz, zur Sicherheit wird der Mittelfeldmotor Montag noch eine Magnetresonanztomographie machen. „Dann wissen wir mehr“, erklärt Schicker, der am Mittwoch wieder alle seine Schäfchen (Kelvin Yeboah spielt mit Italiens U21 morgen noch gegen Montenegro) beim Training haben sollte.