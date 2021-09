Drei Fahrzeuge crashen in Hallenstein

Am Samstag kam es gegen neun Uhr früh im Kreuzungsbereich in Hallenstein zum Zusammenstoß von insgesamt drei Fahrzeugen. So blieb ein 77-Jähriger Wiener mit seinem Auto hinter einem Fahrzeug stehen, welches gerade abbiegen wollte. Ein 55-jähriger Lenker aus Lofer konnte daraufhin nicht mehr rechtzeitig bremsen und versuchte, in die angrenzende Wiese auszuweichen.