Tabakhändler stiehlt Rubbellos mit 500.000 Euro

Die Szene spielte sich am Freitag in einem Tabakladen im Zentrum von Neapel im Stadtteil Stella ab. Eine Frau, die den Glücksgutschein der Sofortlotterie gekauft hat, und eine der Inhaberinnen des Unternehmens seien beide angesichts des Gewinns in der Höhe von 500.000 Euro ungläubig gewesen.