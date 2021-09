DTM: Red Bull schafft den Heimsieg am Ring

Der erst 19-jährige Liam Lawson war der große Sieger im ersten DTM-Rennen in Spielberg. Für den Youngster von Red Bull war es der zweite Saisonsieg nach seinem Triumph in Monza. Der Neuseeländer feierte einen Start-Ziel-Sieg vor HRT-Mercedes-Pilot Maximilian Götz, dem am Ende nur 1,007 Sekunden fehlten und Winward-Mercedes-Pilot Philip Ellis. Am Sonntag folgt in der Steiermark noch ein zweites Rennen (13.30).