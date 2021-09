Der Mann, der mit den Tasten spielt

Gewagt, virtuos und originell

Als Solist interpretierte er Popsongs von Prince (CD „Purple“) oder die Mini-Sinfonien von John Williams („Star Wars“) sehr gewagt, sehr neu und sehr virtuos. Mit den beiden Bregenzerwäldern Ausnahme-Bläsern Johannes Bär und Andreas Broger brilliert er im Trio „Random/Control“ jenseits jeder stilistischen Zuordnung. Auffallend ist sein perkussiver Stil, bei dem er gerne das ganze Piano - also nicht nur die Tasten - bearbeitet. Das lässt vergessen, dass David meist ohne Schlagzeuger arbeitet. So auch in seiner aktuellen Band, mit der er nach der Corona-Zwangspause endlich auch wieder in Vorarlberg gastiert. Zum Ländle hat er immer noch einen starken Bezug und kuratiert nun sogar das Jazz-Programm am Dornbirner Spielboden. „The New Cool“ nennt sich - in aller Bescheidenheit - das Programm, mit dem er mit Gitarrist Arne Jansen sowie Trompeter Sebastian Studnitzky im Spielboden auftritt. Und da sich die Musik von David Helbock in Worten nur schwer beschreiben lässt, empfehle ich: Hingehen und anhören!