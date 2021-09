„Wir zeigen mit dem neuen Format Muskeln“

Was hält Rainer von dem Gespräch? „Solche Formate sind jetzt besonders wichtig. Weil man einem ORF Paroli bieten muss, der nun von einem Generaldirektor geleitet wird, der direkt vom Bundeskanzler bestellt wurde, während sein Vorgänger politisch auf der anderen Seite stand. Umso wichtiger ist es, dass wir solche Sendungen machen: um in diesem unebenen, nicht GIS-finanzierten Bereich, in dem wir arbeiten, zu zeigen, was wir sind und was wir können.“ Der Angst, der ORF könnte es mit Weißmann an der Spitze bei neuen Gesetzen leichter haben, weil er als der favorisierte Kandidat der ÖVP gilt, entgegnet der zukünftige Generaldirektor: „Ich bin nicht der Kandidat einer Partei, ich bin der Kandidat für die Führung des ORF.“