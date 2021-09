Nach Angriff: Supermarkt nimmt Messer aus Regal

In Neuseeland hat die Supermarktkette „Countdown“ nach der Messerattacke in Auckland alle Scheren und Messer aus den Regalen entfernt. „Wir möchten, dass sich alle unsere Mitarbeiter sicher fühlen wenn sie zur Arbeit kommen, insbesondere in Anbetracht der gestrigen Ereignisse“, sagte die Managerin für Sicherheit bei „Countdown“, Kiri Hannifin, am Samstag. Die Supermarktkette berate außerdem darüber, ob die scharfen Gegenstände überhaupt noch verkauft werden sollen.