Alkoholisierter Lkw-Lenker verlor Baumstammladung

Ein 38-jähriger Villacher lenkte am Freitag gegen 09.15 Uhr einen Lkw mit Anhänger auf der B87 Weißensee Straße (B87) im Freiland- und Gemeindegebiet von Greifenburg vom Weißensee kommend in Richtung Greifenburg. In einer Linkskurve brach bei dem mit Rundholz beladenen Anhängewagen eine Metallstrebe, wodurch der Zurrgurt riss und die Baumstämme auf die Fahrbahn fielen. Aufgrund der Gewichtsverlagerung kippte auch der Anhänger um und es brachen zwei weitere Metallstreben, bevor sich der Anhänger durch die Vorwärtsbewegung des Lkw wieder aufstellte.