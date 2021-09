Polizei-Streife rettete Frau (42) vorm Ersticken

Gekipptes Fenster aufgedrückt

Die Inspektoren Walter und Bettina zögerten nicht. Sie drückten ein gekipptes Fenster auf und gelangten so zu der Frau. Diese lag in der stark verrauchten Wohnung am Sofa. Sie war unverletzt, wurde jedoch zur Beobachtung ins Krankenhaus Braunau gebracht. „Das war ganz schön knapp“, sagt Roman Vorreiter, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Mattighofen: „Die Dame hat echt Glück gehabt, dass die Nachbarn und die Polizisten so schnell reagiert haben.