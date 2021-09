DTM: Lokalmatador muss gewaltig Gas geben

Dieses Wochenende hat der Neffe von Formel-1-Legende und DTM-Boss Gerhard Berger wieder die Chance auf ein Top-Resultat beim Heimrennen. „Bisher war ja ein sechster Platz mein bestes Resultat in Spielberg. Aber ich weiß, wie man hier gewinnen kann - das habe ich schon in der Formel 3 bewiesen“, so der Lokalmatador, auf den beinharte Duelle um die Spitzenplätze warten. Die Dichte an potenziellen Siegfahrern ist enorm: „Bei uns gibt es Routiniers wie Mike Rockefeller, Supertalente wie Liam Lawson, der in die Formel 1 drängt, und Fahrer wie Alex Albon, die direkt aus der Königsklasse in die DTM kommen. Dieser Mix an Top-Fahrern ist wahrscheinlich einzigartig. Der Kampf um die Spitze ist brutal“, meint Auer, der in dieser Saison bisher einmal (in Monza) als Dritter auf dem Podium stand.