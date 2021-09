Corona-Impfung: Startschuss für 3. Stich in Tirol

In Tirol wird demnächst mit der Corona-Auffrischungsimpfung begonnen. Der „dritte Stich“ werde derzeit vor allem für ältere Personen sowie (Hoch-)Risikopatienten empfohlen und solle frühestens sechs Monate nach der zweiten Impfung durchgeführt werden, so das Land am Freitag. Ab kommendem Montag ist eine Anmeldung dafür möglich.