Florianijünger löschten Couch in Mehrparteienhaus

Ein Wohnungsbrand sorgte am Donnerstagnachmittag für einen Großeinsatz der Feuerwehren in Feldkirchen. Schuld an dem Feuer dürfte ein defekter Akku gewesen sein. Bei dem Brand wurde die Wohnung schwer in Mitleidenschaft gezogen. Die Brandermittler forschen noch an der genauen Brandursache.