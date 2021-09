Knaller: Steirerin als neuer Stocksport-Boss?

Im Bund Österreichischer Eis- und Stocksportler stehen richtungsweisende Tage und Wochen an. Im riesgen Fachverband - laut aktueller Stärkemeldung gibt‘s 87.209 aktive Mitglieder in Österreich, davon alleine 31.650 Steirerinnen und Steirer in 486 Vereinen - steht an der Spitze eine Rochade an. BÖE-Präsident Wolfgang Winkelbauer aus Kärnten steht bei der Neuwahl am 25. September für den Posten nicht mehr zur Verfügung. Ihm könnte mit Silvia Tschiltsch die steirische „Grande Dame“ des Stocksports folgen. Die Grazerin wäre die erste Steirerin als Präsidentin eines österreichischen Verbandes!