Neues Präsidium für den Landes-Skiverband gewählt

In Vertretung der 211 Verbandsvereine schenkten die Delegierten am Mittwoch Klaus Kumpfmüller einstimmig das Vertrauen. Der 51-jährige ist Generaldirektor der Hypo Oberösterreich, verheiratet und Vater einer Tochter. Unter den drei Vizepräsidenten ist mit Alexandra Gadola-Gamsjäger erstmals auch eine Frau.

Hans Pum bringt sein Know-how aus 42 Jahren Spitzensport in den Landesverband ein. Und für die Nordischen wurde Bernhard Zauner wiedergewählt.