Gerüchteküche um Zukunft des Forum Alpbach brodelt

Anzeichen, dass das Forum einiges an Glanz verloren zu haben scheint, sind auch, dass sich die Industriellenvereinigung Österreich komplett zurückgezogen hat, die doch viele Jahre treuer Partner war. Wimmelte es früher in Alpbach geradezu von Funktionären und Mitarbeitern der Wirtschaftskammer Österreich, so wird dieser nun nachgesagt, das Forum zu „boykottieren“. Als neuer Ort des Forums wird immer wieder der Raum Semmering genannt. Dort habe man fleißig in einige Top-Congresshotels investiert. Auch die mittlerweile schwache Anbindung des Flughafens Innsbruck mit Wien – derzeit täglich nur mehr zwei statt früher fünf Flüge – trägt wenig zur Attraktivität des Standortes Tirol bei.