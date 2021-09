Linzer Höhenrausch steht vor Wiederbelebung

„Die Linzerinnen und Linzer haben sich in all den Jahren so sehr an den Höhenrausch gewöhnt - daher wird es in irgendeiner Weise weitergehen“, lenkt Alfred Weidinger, Direktor der OÖ Landes-Kultur GmbH, zu der seit 2020 auch das Kulturquartier mit dem Höhenrausch gehört, ein. Die populäre Ausstellung, die heuer das Motto „Wie im Paradies“ hat, wird zwar einen neuen Namen bekommen, jedoch: „Es haben sich in letzter Zeit spannende Projekte ergeben, wie man Luftraum kreativ nutzen kann. Es wird also auch künftig die Möglichkeit geben, die Landeshauptstadt von oben zu entdecken.“