Hausmeister reanimierte Hotelgast in Hirschegg

Der 49-jährige Mann war Gast in dem Hotel in Hirschegg. Am Dienstag hielt er sich um 9 Uhr morgens alleine vor dem Hotel auf, als er plötzlich kollabierte und zu Boden fiel. Ein weiterer Gast und der Hausmeister fanden den leblos am Boden liegenden Mann und begannen sofort mit der Herzdruckmassage. Auch alarmierten sie die Einsatzmannschaften.